I Lividi di Maria Sharapova

Maria Sharapova è già ai quarti di finale del WTA di Shenzhen, dove affronterà la kazaka Zarina Diyas nella giornata di domani, ma una delle cose che ha attirato l’attenzione dei suoi fan sono stati i grandi lividi che ha sulla spalla destra.

La trentenne russa non ha voluto parlare dell’argomento, ma la verità è che questo non ha influenzato le sue prestazioni in campo.