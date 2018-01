Roger Federer: “Spero non sarà la mia ultima volta qui”

Roger Federer ha parlato questa mattina dopo il successo nel suo incontro alla Hopman Cup di Perth.

Il 36enne svizzero, attualmente al secondo posto del ranking ATP, ha ammesso che l’esperienza lo ha aiutato nel duello di oggi contro il russo Karen Khachanov, dove ha vinto per 6-3 7-6.

“Cerco di lavorare sodo tutto il tempo. L’esperienza a volte aiuta in questi casi. È stato un buon incontro e ho potuto contare ancora sull’appoggio del pubblico, il che mi ha reso molto felice.

Fa piacere giocare con tutta questa gente, mi aiuta molto ed è uno dei motivi per cui continuo. Non è una sensazione normale, lavoriamo durissimo per riuscire a godercela. Ricordo quando nel 2004 diventai numero 1 per la prima volta: andai a Rotterdam e durante una sessione di allenamento blando trovai più di cento persone a guardare, mi chiedevo cosa ci facessero qui e perchè non erano a vedere gli incontri.

La passione verrebbe meno se non avessi questo supporto, anche se amo il tennis”.

Poi alla fine e dopo alcune richieste del pubblico sulla sua presenza qui il prossimo anno Roger ha dichiarato: “Spero non sarà la mia ultima volta qui”.