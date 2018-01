Hopman Cup: Germania batte Belgio al doppio decisivo (Video)

Anche nella giornata di oggi, lunedì 1 gennaio 2018, si è giocato solo un incontro alla Hopman Cup, in corso di svolgimento a Perth fino a sabato.

Per permettere ai giocatori di prendere parte alla festa organizzata in occasione dell’ultimo giorno dell’anno e non dover ridurre le ore di riposo in vista degli incontri, gli organizzatori hanno deciso di far giocare solo una partita nella sessione serale australiana, dalle 10.30 ora italiana.

A sfidarsi, per la prima giornata del Gruppo A, sono stati il Belgio di David Goffin ed Elise Mertens e la Germania di Alexander Zverev e David Goffin.

Ad aprire il programma è stato il singolare femminile, con Kerber che è riuscita a venire a capo della sua avversaria in due tiebreak, vinti rispettivamente per 8-6 e 7-1. Nel secondo incontro di giornata, ha riaperto la sfida David Goffin: il numero uno belga ha lasciato le briciole a Zverev, battuto con un doppio 6-3.

Nel doppio, giocato con le regole del Fast4Tennis, ha vinto la coppia Kerber/Zverev per 4-2 4-3(2).

GERMANIA b. BELGIO 2-1

Angelique Kerber (GER) b. Elise Mertens 7-6(6) 7-6(1)

David Goffin (BEL) b. Alexander Zverev (GER) 6-3 6-3

Angelique Kerber/Alexander Zverev (GER) b. Elise Mertens/David Goffin (BEL) 4-2 4-3(2)

CLASSIFICA GRUPPO A

Australia 1W 0L

Germania 1W 0L

Belgio 0W 1L

Canada 0W 1L

Lorenzo Carini