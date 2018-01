La pagina degli Italiani Live (Challenger). Gli azzurri in campo Martedì 02 Gennaio 2018. Arnaboldi e Cipolla al secondo turno. Napolitano manca cinque palle match. Sonego esce di scena dopo tre palle match mancate (Video)

Semaforo rosso per Salvatore Caruso e Stefano Napolitano nel torneo challenger di Noumea.

Il siciliano, numero 204 del ranking mondiale, è stato battuto per 64 75 dal norvegese Casper Ruud, numero 139 Atp e quarta testa di serie, mentre Stefano Napolitano, numero 211 Atp, ha ceduto per 75 46 76(5) al britannico Cameron Norrie, numero 114 del ranking mondiale e terza testa di serie.

Da segnalare che Stefano nel terzo e decisivo set avanti per 5-3, ha fallito un match-point nel nono gioco (con Norrie al servizio), ne ha mancati 4 sul 5 a 4, 40 a 0 ed era alla battuta, poi dopo aver mancato sul 5 pari due palle break e salvato una palla match sotto per 5 a 6 ed era alla battuta, nel tiebreak avanti per 5 a 4 e servizio a disposizione ha ceduto tre punti consecutivi e anche la partita per 7 punti a 5.

Lorenzo Sonego esce di scena all’esordio nel torneo challenger di Playford.

Il 22enne torinese, numero 212 del ranking mondiale, ha ceduto per 64 46 76(4), dopo due ore ed un quarto di battaglia, allo slovacco Norbert Gombos, numero 132 Atp.

Da segnalare che Sonego nel set decisivo è stato avanti per 5-3 ed ha mancato tre match-point proprio sul 5 a 4, con Gombos al servizio.

Andrea Arnaboldi e Flavio Cipolla approdano al secondo turno nel torneo challenger di Bangkok.

Arnaboldi, numero 234 del ranking mondiale, ha esordito superando per 76(4) 64 l’argentino Marco Trungelliti, numero 219 Atp, ed al secondo turno sfiderà lo sloveno Blaz Rola, numero 206 Atp.

Cipolla, invece, ha sconfitto in rimonta (36 63 63 lo score) il serbo Danilo Petrovic, numero 253 Atp ed al secondo turno sfiderà lo spagnolo Marcel Granollers, numero 177 del ranking mondiale e sesta testa di serie.

Semaforo rosso invece per Luca Vanni, numero 236 del ranking, che ha ceduto con il punteggio di 46 62 61 al portoghese Goncalo Oliveira, numero 194 Atp ed ottavo favorito del seeding.

Ruud – Caruso

139. Singles ranking 204.

22. 12. 1998 Birthdate 15. 12. 1992

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Napolitano – Norrie

212. Singles ranking 114.

11. 4. 1995 Birthdate 23. 8. 1995

right Plays left

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Trungelliti – Arnaboldi

219. Singles ranking 234.

31. 1. 1990 Birthdate 27. 12. 1987

right Plays left

Cipolla – Petrovic

nr. Singles ranking 253.

20. 10. 1983 Birthdate 24. 1. 1992

right Plays right

Oliveira – Vanni

194. Singles ranking 236.

17. 2. 1995 Birthdate 4. 6. 1985

left Plays right

Sonego – Gombos

211. Singles ranking 132.

11. 5. 1995 Birthdate 13. 8. 1990

right Plays right

