WTA Shenzhen: Il Main Draw. Presente Camila Giorgi

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

(1) Halep, Simona vs Gibbs, Nicole

Duan, Ying-Ying vs Rodina, Evgeniya

Niculescu, Monica vs Sabalenka, Aryna

Qualifier vs (7) Sakkari, Maria

(4) Begu, Irina-Camelia vs (WC) Liu, Fangzhou

Qualifier vs Alexandrova, Ekaterina

Linette, Magda vs Cepelova, Jana

(WC) Wang, Xiyu vs (8) Babos, Timea

(5) Wang, Qiang vs Riske, Alison

Sharapova, Maria vs Buzarnescu, Mihaela

Parmentier, Pauline vs Diyas, Zarina

Qualifier vs (3) Zhang, Shuai

(6) Siniakova, Katerina vs Jabeur, Ons

Qualifier vs (WC) Wang, Yafan

Bogdan, Ana vs Giorgi, Camila

Pliskova, Kristyna vs (2) Ostapenko, Jelena