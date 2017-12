Futures in Italia nel 2018: a Trento il primo torneo, niente Basiglio e Sondrio?

Sarà Trento, per il secondo anno consecutivo, ad ospitare il primo torneo Futures stagionale sul suolo italiano.

All’ATA Battisti, infatti, dal 24 febbraio (inizio del torneo di qualificazione) al 4 marzo scenderanno in campo i migliori giocatori del panorama internazionale a livello Futures. Si giocherò, come da tradizione, sul carpet indoor. Nel 2017 a vincere il torneo di singolare fu Matteo Viola, mentre in doppio si impose la coppia francese formata da Jacq e Jankovits.

Mantenuto il montepremi da $25.000, quello di Trento sarà l’unico evento Futures italiano dei primi tre mesi dell’anno. A differenza del 2017, infatti, non si disputeranno entro fine marzo i tornei di Basiglio e Sondrio, oltre ai due “classici” tornei di Santa Margherita di Pula.

Il calendario completo delle manifestazioni in programma nel 2018 non è stato ancora reso noto dall’International Tennis Federation, dunque non ci è dato a sapere se a Basiglio e Sondrio si giocherà in altre date della stagione oppure non si effettueranno più i tornei.

CALENDARIO TORNEI FUTURES IN ITALIA GENNAIO-MARZO:

ITALIA F1 Trento – $25.000 (26 febbraio – 4 marzo) – cemento indoor

Lorenzo Carini