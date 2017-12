Dominic Thiem si allena ad Abu Dhabi con Galo Blanco (Video)

Dominic Thiem è già ad Abu Dhabi dove parteciperà al noto torneo di esibizione.

L’austriaco è stato visto allenarsi con Galo Blanco, che ha recentemente rotto la sua relazione professionale con Karen Khachanov.

Non ci sono conferme ufficiali sul fatto che Galo si sia unito al team tecnico dell’austriaco, quindi è probabilmente solo una collaborazione temporanea come già è accaduto in passato, un segno del loro buon rapporto.