Esibizione Abu Dhabi: I risultati della prima giornata. Kevin Anderson e Bautista Agut in semifinale

Kevin Anderson è il terzo semifinalista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi.

Il tennista sudafricano ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il risultato di 63 76 (2).

Domani alle ore 14 italiane affronterà Dominic Thiem, n.1 del seeding che ha avuto un bye al primo turno.

Dichiara Kevin dopo la partita: “è bello essere ritornato in campo. È stata dura per me nel finale di stagione dello scorso anno, dove ho avuto un po’ di problemi fisici. Il mio corpo si sente ora bene ed è bello iniziare la stagione con una vittoria”.

Nell’ultimo quarto di finale vittoria di Roberto Bautista Agut che ha superato per 75 62 il russo Andrey Rublev.

Domani in semifinale affronterà Novak Djokovic, al rientro dopo il lungo infortunio.

PROGRAMMA DAY1 – 28 DICEMBRE – Quarti di Finale

Ore 14 italiane: Anderson b. Carreno Busta 63 76(2)

Ore 16: Bautista Agut b. Rublev 75 62

PROGRAMMA DAY2 – VENERDI’ 29 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 5° posto – Carreno Busta vs Rublev

Ore 14: Thiem vs Anderson

Ore 16: Djokovic vs Bautista Agut

PROGRAMMA DAY3 – SABATO 30 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 3° posto

Ore 16: finale 1° posto

DOVE VEDERE L’ESIBIZIONE IN DIRETTA TV

L’intera manifestazione “Mubadala World Tennis Championship” sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport: tutte le partite si potranno vedere in diretta su SkySportMix HD.

MAIN DRAW

(1) Dominic Thiem vs Bye

Kevin Anderson vs Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut vs Andrey Rublev

Bye vs (2) Novak Djokovic