Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 1° gennaio)

Dopo poco meno di un mese di pausa, riprende l’attività Juniores. Dal 2018, tutti i giocatori nati nel 1999 verranno tolti dalle rispettive classifiche per limiti di età: i più grandi di questa categoria, dunque, saranno i classe 2000.

La stagione Under 18 riprende nella prima settimana del nuovo anno con tre tornei, due in Oriente e uno in Europa. In India e Cina, dove si disputeranno rispettivamente un G3 e un G4, non ci saranno nostri connazionali al via, mentre nel G4 in programma in Svezia saranno due gli azzurri ai nastri di partenza, Filippo Moroni e Pietro Marino.

SALK Open (Stoccolma, Svezia – G4 – Cemento indoor)

MD: Filippo Moroni, Pietro Marino

Lorenzo Carini