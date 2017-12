Lettera aperta di Thomas Fabbiano a Roger Federer

Dopo che negli ultimi cinque giorni Thomas Fabbiano si è allenato a Dubai con Roger Federer, il tennista pugliese ha pubblicato sui propri profili social di instagram e facebook una lettera aperta al campione svizzero:

“So che possiamo essere avversari la prossima stagione. Sei stato uno dei miei idoli negli ultimi 10 anni e ti ringrazio davvero per l’opportunità che mi hai dato negli ultimi 5 giorni. È stato fantastico.

Sai, quando sono in campo, faccio il mio lavoro, uso la mia capacità per fare del mio meglio. Ma prima e dopo, è ancora un sogno pensare di essere stato in campo con te.

Poter raccontare ai miei figli un giorno di aver condiviso il campo con te è già un momento emozionante.

Sei un vero gentiluomo

Grazie, Roger!

Thomas”