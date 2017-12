Main Draw da sogno per l’edizione 2018 del Lemon Bowl

L’edizione numero 34 del Lemon Bowl ha preso il via quest’oggi. I circoli New Penta 2000, Polisportiva Palocco ed Eschilo 2 hanno ospitato i primi match delle Prequalificazioni, che vedranno in campo in questi giorni la classe 2007 (under 12 nc). Tanti i giovanissimi ragazzi di talento che dopo aver tentato le ‘prequali’ romane si trasferiranno a Bari per il prestigioso ‘Torneo di Natale’. Da lunedì andranno invece in scene le ‘prequali’ under 14 nc 4.5 e 4.6. Le iscrizioni, per quanto riguarda Qualificazioni e Main Draw, saranno aperte sino alle ore 18 del 15 dicembre. Le qualificazioni prenderanno il via il 27 dicembre, mentre il main draw inizierà il 2 gennaio e si concluderà, come da tradizione, il giorno dell’Epifania.

Tabellone under 12 da sogno. Il livello del Lemon Bowl sarà, come ogni anno, di primissimo ordine. Il raduno organizzato dal Settore Tecnico della Federazione Italiana Tennis, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo al New Penta 2000, porterà i migliori giovani delle classi 2005 e 2006 ad allenarsi durante la mattinata per poi disputare il torneo nel pomeriggio. Saranno presenti tutti i finalisti dei campionati italiani under 11: Daniele Rapagnetta (Junior Palocco) e Sebastiano Cocola (Tc Siracusa) per il maschile, Nadine Barbarossa (Villa Carpena) e Giulia Bizzarri (Park Genova) tra le ragazze.

Otto ragazzi in cerca del Bis. Il Lemon Bowl, che vede in campo le categorie under 8, 10, 12 e 14, è considerato uno degli eventi giovanili più rilevanti del panorama nazionale. Sono ben otto i partecipanti ad aver già conquistato un’edizione del torneo. Tra di loro va segnalata la presenza di Maria Pia Vivenzio, che vinse l’under 8 ben cinque anni fa e sarà al via nella categoria under 14. Oltre ai vincitori del passato Giorgio Gatto, Carla Giambelli e Andrea De Marchi, saranno in campo anche i due campioni under 10 della scorsa edizione Yannick Ngantcha Lliso e Francesca De Matteo, pronti a confrontarsi con la categoria superiore.

Trenta stranieri pronti a stupire. La storia del Lemon Bowl ha regalato, nel corso degli anni, tante spettacolari vittorie di giovanissimi stranieri, divenuti negli anni campioni affermati. Da Ivan Ljubicic ad Anna Kournikova, passando per Jelena Jankovic e Janko Tipsarevic, sino ai più recenti successi di Damir Dzuhmur e Ana Konjuh. Nel 2018 saranno ben 30 gli iscritti che giungeranno a Roma da ben 10 diversi paesi. La Gran Bretagna arriverà in massa al New Penta 2000, con 13 iscritti, ma saranno presenti ragazzi anche da Cipro, Russia, Lettonia, Lituania, Croazia, Svizzera, Stati Uniti, Romania e Austria.

Tutte le informazioni, le foto e i commenti delle passate edizioni del torneo sono disponibili sul sito web ufficiale: www.lemonbowl.it