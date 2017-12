Video del Giorno: E’ di Grigor Dimitrov il punto più bello del 2017 nei tornei Masters 1000

Quando si arriva a questo periodo dell’anno e si guarda a quello che è successo negli ultimi 11 mesi, si guardano anche i punti più belli della stagione.

E per quanto riguarda quello che è accaduto nei tornei Masters 1000, non c’è dubbio che il volo effettuata da Grigor Dimitrov non è passata inosservato, guadagnandosi le preferenze dei fan.

Il punto conteso tra il bulgaro e Yuichi Sugita nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati è stato votato come miglior punto nella categoria massima ATP, ricevendo il 33% dei voti.