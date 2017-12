Chris Kermode parla dell’anno degli infortuni nel circuito ATP: “È meglio avere Roger Federer in campo a 36 anni pur giocando meno e lavorando sul suo calendario per ridurre il numero di partite, oppure è preferibile avere un sistema dove si gioca più del dovuto e ci si infortuna?

Chris Kermode ha parlato dei problemi che ci sono stati nel 2017 per colpa degli infortuni nel circuito ATP.

“Penso questo sia l’anno più strano e inusuale che abbiamo mai avuto. Già prima di assumere questa carica, negli ultimi 10 anni, l’obiettivo era costruire un sistema che potesse dare ai giocatori più vecchi delle esenzioni da alcuni Masters 1000 stabilendo tre diversi criteri.

In questo modo, potevano giocare tre Masters in meno rispetto agli altri. Ciò ha permesso di giocare più a lungo, ed è questo ciò a cui puntavamo, ma ciò che le persone non capiscono è che, con queste esenzioni, i giocatori sono più vecchi e quindi gli infortuni aumentano.

È meglio avere Roger Federer in campo a 36 anni pur giocando meno e lavorando sul suo calendario per ridurre il numero di partite, oppure è preferibile avere un sistema dove si gioca più del dovuto e ci si infortuna? Penso che questo sia il primo anno dove così tanti tennisti di alto livello si sono infortunati.”

“Anche perché complessivamente gli infortuni sono diminuiti del 6%. Abbiamo una grande equipe medica che osserva tante statistiche. Forse gli infortuni vengono causati perchè il fatto che fin da una giovane età i giocatori non sono stati istruiti abbastanza sugli infortuni all’anca e sullo stretching? È il cambiamento di palle nelle diverse superfici e nei diversi swing? È il cambiamento di superficie? La maggior parte dei giocatori probabilmente dice che è il cambio di superficie a causare tanti infortuni.

“Quindi giocare sempre sul cemento magari comporterebbe meno infortuni e non si direbbe che questi campi sono più aggressivi per il corpo. Ma poi ci sarebbero le critiche perché il gioco diventa omogeneo nonostante i diversi tipi di stili di gioco”.