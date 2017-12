Da San Marino: De Rossi si conferma il n.1 sul Titano

Come ogni anno in prossimità del Natale, la Federazione Italiana Tennis ha reso note le classifiche che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio e saranno valide per tutta la prossima stagione agonistica.

Tra i tennisti sammarinesi, buone notizie per Marco De Rossi (nella foto) che, oltre a confermarsi il n.1 per il quinto anno consecutivo, guadagna una posizione passando da 2.5 a 2.4. Ad incalzare il 20enne, altri due giovani della nazionale di Coppa Davis: Tommaso Simoncini, premiato da un’ottima stagione che lo ha portato da 3.3 a 3.1, e Pietro Grassi, confermatosi 3.1. Tornano tra i terza categoria anche Filippo Francini, Fausto Dante Pazzini ed Alessandro Bernardi (tutti 3.5), mentre torna tra i “quarta” Lorenzo Maria Bollini retrocedeno a 4.1. Rafforza la propria presenza tra i terza categoria anche Elia Santi, promosso a 3.4. Tra i giovanissimi, bene Lorenzo Tamagnini e William Pelliccioni, promossi a 4.1. Perdono una posizione i fratelli Zonzini: Diego e Giacomo inizieranno infatti la stagione da 3.3, mentre il recordman di Coppa Davis Domenico Vicini (classe 1971), retrocede 3.1 e saluta dopo oltre 20 anni la seconda categoria.