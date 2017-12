Dal Ct Gaeta: Andrea Paciello raggiunge il best ranking FIT (2.2) mentre continua l’ascesa di tutto il vivaio del CT Gaeta

Il 2017 che si sta per chiudere regala al Circolo Tennis Gaeta ancora soddisfazioni. Questa volta sono le classifiche federali a regalare un sorriso al Presidente Antonino Santella. Infatti, nei giorni scorsi, la Federtennis ha reso note le classifiche del 2018 regalando il best ranking a tutti i giocatori del vivaio del club pontino.

Il risultato più importante è stato raggiunto da Andrea Paciello che da 2.4 è riuscito a raggiungere la classifica di 2.2. Si tratta di un doppio balzo in avanti dell’atleta gaetano che lo lancia nell’elite dei migliori Top 50 giocatori in Italia. Il tennista pontino ha sfoderato una stagione da incorniciare con un record di 37 vittorie e 11 sconfitte nei tornei Open mentre nel campionato a squadre di serie C è risultato praticamente quasi imbattibile mettendo a segno nei singolari l’invidiabile ruolino di 8 vittorie e una sola sconfitta. Andrea Paciello, dopo essere stato da junior atleta di interesse nazionale, aveva raggiunto nel 2012 la miglior classifica raggiungendo il livello 2.3. Antonio Spicciariello, partner del CT Gaeta e broker manager Coldwell Banker Immobiliare afferma: “il risultato di Andrea ci riempie di gioia e galvanizza l’intero movimento che abbiamo creato a Gaeta in questi anni. Abbiamo sempre creduto ed investito nelle sue qualità fin dai tempi della serie D. E’ il risultato di tutti, di una squadra che è cresciuta anno dopo anno e di un intero Circolo che sta ponendo le basi per sviluppare il tennis agonistico ad alto livello. Questo tra l’altro non è un punto di arrivo per Andrea ma bensì una nuova partenza verso traguardi ancora più ambiziosi”.

Le notizie positive per gli atleti gaetani sono poi arrivate anche dai più giovani del vivaio. A fare un triplo salto in avanti, da 3.2 a 2.7, ci ha pensato Lorenzo Rubino, atleta di casa e figlio del capitano e allenatore Attilio Rubino. Anche per lui un’importante crescita grazie alla costanza di allenamenti e di risultati nei tornei Open. Per Rubino, prima dell’estate, aveva conseguito il risultato più importante con l’affermazione nel torneo regionale che eleggeva il campione di terza categoria. Doppio salto in avanti anche per Luca Paciello che eguaglia il ranking di Rubino passando quindi da 3.1 a 2.7. Anche per il più piccolo dei Paciello si tratta della migliore classifica mai raggiunta.

Dietro di loro, c’è un movimento in grande fermento che lascia ben sperare per il futuro e per gli ambiziosi progetti del CT Gaeta. “Siamo estremamente orgogliosi dei risultati dei nostri ragazzi – dichiara Attilio Rubino – il duro lavoro e i sacrifici che hanno fatto i ragazzi in questi anni stanno oggi dando i frutti desiderati ma non dobbiamo accontentarci. Siamo solo all’inizio di un cammino che tutti noi ci auguriamo sia esaltante per i colori del nostro Circolo e della città.”