Dopo 18 mesi si separano Marin Cilic e Jonas Bjorkman

Dopo 18 mesi insieme, Marin Cilic e Jonas Bjorkman hanno deciso di separare i loro percorsi professionali. Sia lo svedese che il croato hanno avuto belle parole di addio sui social network.

Dichiara Jonas: “Ringrazio Marin Cilic per gli ultimi 18 mesi! E’ stato un grande piacere lavorare e passare del tempo con lui dentro e fuori dal campo.

Ho un tale rispetto per tutto il duro lavoro che ha sempre messo in campo e per essere anche un vero gentiluomo! Ti Auguro il meglio per il 2018!

Dichiara Marin: “Io e Jonas non lavoreremo più insieme.

Abbiamo avuto dei grandi risultati durante questi 16 mesi e stabilito un rapporto incredibile. È stato un grande piacere lavorare con lui.

Vorrei ringraziarlo per tutti i suoi sforzi e gli auguro il meglio”.

Dopo un anno e mezzo insieme, entrambi cercheranno quindi nuove sfide.