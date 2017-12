Il trofeo da 13 kg di Rafael Nadal

Per l’ATP 500 di Barcellona aumentare le dimensioni del trofeo è stata la forma trovata per festeggiare il decimo titolo vinto da Rafael Nadal quest’anno in Catalogna.

Il trentunenne spagnolo quindi non riceverà la piccola replica che si è portato da Barcellona ad aprile ed avrà invece a disposizione il full-size sul suo scaffale dei trofei per aver conquistato le 10 vittorie.

“Siamo lieti di avere questa possibilità di consegnare a Rafa nella sua casa un trofeo che sarà sicuramente ben esposto”, ha detto Alber Agustí, presidente del Real Club Tenis de Barcelona, annunciando che la cerimonia di consegna del trofeo si svolgerà il prossimo lunedì.

Il trofeo pesa 13 chili ed è stato sollevato da Nadal nel torneo Conde de Godó dal 2005 al 2009, di nuovo nel 2011, 2012, 2013, 2016 e 2017.