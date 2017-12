Australian Open Play-Off Asia/Oceania: vittorie di Soon Woo Kwon e Xinyu Wang

Soon Woo Kwon e Xinyu Wang hanno vinto gli Australian Open Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania e si sono aggiudicati una wild card rispettivamente per il tabellone principale maschile e quello femminile degli Australian Open 2018.

SOON WOO KWON SI REGALA MELBOURNE E SOGNA FEDERER – Il sudcoreano Soon Woo Kwon, che pochi giorni fa ha compiuto vent’anni (è nato il 2 dicembre 1997), ha sbaragliato la concorrenza a Zhuhai, aggiudicandosi di fatto la wild card per il primo Slam stagionale. In finale, ha sconfitto con un doppio 6-1 il cinese Zhe Li.

Attualmente n.168 del ranking mondiale, sua miglior classifica, Kwon farà il debutto nel tabellone principale di un Major. Quest’anno ha disputato le qualificazioni a Wimbledon (ko al primo turno contro Bradley Klahn) e agli US Open (battuto da Nicolas Mahut all’esordio).

In carriera si è aggiudicato cinque tornei del circuito Futures. In stagione ha giocato due finali Challenger, a Yokohama e Seoul (qui ha perso da Fabbiano all’ultimo atto), ed ha ottenuto diversi buoni piazzamenti in tornei di questa categoria.

“Sogno di sfidare Roger Federer al primo turno”, ha commentato di primo impatto Kwon al termine del match con Li. Vedremo se il sorteggio accontenterà il tennista sudcoreano…

XINYU WANG, 2001 A MELBOURNE PARK – Xinyu Wang, classe 2001 e n.762 del ranking WTA, si è regalata una bellissima settimana a Zhuhai.

La tennista cinese, che quest’anno ha alternato tornei Under 18 (ha giocato il Bonfiglio, perdendo al 1T) a manifestazioni professionistiche, è riuscita ad avere la meglio in finale su Abigail Tere-Apisah, portacolori della Papua Nuova Guinea, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4.

Xinyu, nata il 26 settembre del 2001, è già certa di essere la giocatrice più giovane impegnata a Melbourne Park nel 2018.

“Mi piacerebbe fare una carriera simile a quelle di Na Li o Jie Zheng; lavorerò duramente per realizzare questo mio sogno.

La mia giocatrice preferita è Karolina Pliskova: se dovessi affrontarla al primo turno agli Australian Open, le chiederò una foto appena terminata la partita”, ha commentato Xinyu.

Lorenzo Carini