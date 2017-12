ITF Junior: quarti di finale per Rottoli, Lorusso e Linda Alessi

Il torneo junior più importante della settimana si sta concludendo in Florida, all’Accademia di Nick Bollettieri, l’Eddie Herr, di grado 1, con presenti tutti i più forti americani. Una sola presenza italiana, Isabella Tcherkes Zade (2000), che ha superato due turni di qualificazioni, poi ha perso al turno finale, ma è stata ripescata come lucky loser. Sconfitta però anche al primo turno dalla statunitense Forbes.

Tanti giovani italiani presenti al torneo di grado 5 che si è disputato questa settimana in Kenya, molti al debutto a livello di ITF Junior under 18. I risultati più significativi sono stati i quarti di finale raggiunti, nel maschile da Lorenzo Lorusso (2000) e, nel femminile, da Linda Alessi (2001).

Per il resto, nel settore maschile, secondo turno per Mario Organista (2001), Filiberto Sorino (2000) e Davide Chersoni (2001), tutti provenienti dalle qualificazioni e primo turno per Francesco Maria Presta (2001), Amedeo Jorio (2001), entrambi provenienti dalle quali, e per Daniel Bagnolini (2003), che non ha saputo bissare la finale della scorsa settimana. Nel settore femminile, oltre ai quarti di Linda Alessi (2001), ha giocato anche Sofia Rocchetti (2002), che si è fermata al secondo turno.

Il risultato tecnicamente più importante della settimana è stato il quarto di finale ottenuto da Lorenzo Rottoli (2002) nel G4 in Croazia, dove, nel torneo femminile, Sara Ziodato (2002) si è fermata al secondo turno, dopo aver superato le qualificazioni.

Infine in Norvegia, nel locale G5, Alessio Tramontin (2003) e Carlotta Mencaglia (2003) non sono riusciti a superare le qualificazioni e in Paraguay, nel locale G5, Flaminia Maria Valci (2000) si è fermata al primo turno e Marco Mania (2002) non ha superato le quali.

Paolo Angella