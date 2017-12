Stan Wawrinka: “La tempistica dell’addio di Magnus Norman mi ha scioccato”

Stan Wawrinka ha cancellato subito le voci incontrollate che negli scorsi giorni volevano la conferenza stampa di oggi del vodese a Ginevra come quella dell’addio alle competizioni.

Il 32enne tennista elvetico ha voluto incontrare i media solo per fare il punto alla situazione dopo la doppia operazione subita per sistemare i problemi di cartilagine al ginocchio sinistro.

“Sto preparando la nuova stagione e spero di esserci già in Australia. “Mi alleno fisicamente 6 giorni su 7, ma sul tennis sono un po’ indietro.

Era da un anno, dagli Swiss Indoors di Basilea del 2016, che avevo problemi al ginocchio. L’unico rammarico che ho è quello di non essermi fermato prima della stagione sull’erba, che ha peggiorato la situazione. Al momento la mia priorità è recuperare bene dalle operazioni. Il mio ginocchio è un po’ rigido”.



“La tempistica dell’addio di Magnus Norman mi ha scioccato. Per il momento al mio fianco resta Yannick Fattebert. Un coach servirà sul lungo termine, per i prossimi 3-4 anni. Paul Annacone potrebbe essere una soluzione, dopo che abbiamo collaborato per la stagione sull’erba.

Avere le stampelle è stata dura, ma la pausa mi ha permesso di scaricarmi mentalmente dopo anni in cui ero perennemente al limite”

“Ho in programma di giocare Melbourne, Rotterdam, Marsiglia, Indian Wells, Miami e Monaco”. .