Roger Federer parla del ritiro e di sua moglie Mirka

Roger Federer ha parlato del suo ritiro. Per il 36 enne svizzero, il trucco per rinviare la questione è fingere che non accadrà domani o mai.

“Dopo aver vinto tutti i Grand Slam, i giornalisti guardano ad altre cose”, ha detto Federer a Coopzeitung.ch. “Ci sono tante speculazioni sul mio ritiro, e non finiranno finché non diventerà reale. Cerco di non pensare molto a questo, vediamo per quanto tempo riuscirò a giocare. I miei fan sanno che continuerò fino a quando mi piacerà viaggiare e conciliare la mia professione con la mia famiglia “.

E, parlando della famiglia, Federer parla nel suo grande pilastro, sua moglie Mirka: “Mi aiuta principalmente a livello mentale. Quando sono nervoso e mi criticano in modo costruttivo, lei mi sostiene sempre, soprattutto nell’organizzazione familiare “, ha aggiunto lo svizzero, dicendo che la madre dei suoi quattro figli lo accompagna in campo “alcune volte l’anno, soprattutto durante le vacanze “.