Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo femminile: Misaki Doi è la favorita

In contemporanea al torneo maschile, a Zhuhai sono cominciati anche i Play-Off Asia/Oceania femminili. In palio c’è una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018: la favorita, stando alla carta, sembra essere Misaki Doi, prima testa di serie ed avversaria della connazionale Erika Sema, qualificatasi così come Inoue, Omae e Sun, al primo turno.

A tenerle testa potrebbero esserci Jing-Jing Lu e Junri Namigata, oltre a Miharu Imanishi che sarà la quarta testa di serie. Gli incontri di primo turno sono in programma per la giornata di domani: a fine giornata, LiveTennis pubblicherà i risultati ed il tabellone aggiornato.

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

(1) Erika Sema b. (WC) En Shuo Liang 6-4 6-2

(2) Miyabi Inoue b. (6,WC) Qiu Yu Ye 6-3 6-2

(3) Akiko Omae b. (7,WC) Beatrice Gumulya 6-3 6-4

(5,WC) Xuliu Sun b. (4) Momoko Kobori 6-2 6-3

TABELLONE PRINCIPALE:

(1) Misaki Doi vs (Q) Erika Sema

(6) Kai-Chen Chang vs (Q) Akiko Omae

(4) Miharu Imanishi vs (WC) Xin Wang

(8) Hiroko Kuwata vs (Q) Xuliu Sun

(Q) Miyabi Inoue vs (7) Ayano Shimizu

(WC) Abigail Tere-Apisah vs (3) Junri Namigata

(WC) Fang Ying Xun vs (5) Xinyu Gao

Riko Sawayanagi vs (2) Jing-Jing Lu

Lorenzo Carini