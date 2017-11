Arriva un nuovo sparring partner per Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki, ex numero uno del mondo e attuale n.3 del ranking, ha annunciato la collaborazione con un nuovo compagno di allenamento per il 2018 dopo aver concluso il rapporto professionale con Sascha Bajin, ex partner di Serena Williams e Victoria Azarenka.

La 27enne danese ha aggiunto alla sua squadra l’ex tennista francese Thibault Venturino, 28 anni, che ha lavorato con alcuni dei migliori giocatori francesi tra cui Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.

“Ha un alto livello e si unirà con noi nelle prossime settimane durante la nostra pre-season, che sarà in Qatar o Dubai”, ha detto Piotr Wozniacki, padre e allenatore di Caroline.