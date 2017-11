Marat Safin: “Se guardiamo la top 10, nulla è cambiato rispetto a quando mi sono ritirato nel 2009. “Il tennis di oggi è più fisico e veloce. I giocatori hanno meno tempo per pensare ed è una buona cosa”

Marat Safin, ex n.1 del mondo, ha parlato di alcuni argomenti interessanti.

“Federer e Nadal sono lì da molto tempo. Se guardiamo la top 10, nulla è cambiato rispetto a quando mi sono ritirato nel 2009.

Ma questo cambierà. I 30enni daranno presto il loro posto ai giovani, che sono più rapidi e che miglioreranno col tempo. Alexander Zverev ha tanto potenziale, ma è ancora troppo giovane. In un anno o due sarà un giocatore diverso.

Si vede come uno junior, ma non è più uno junior, deve credere in lui e continuare a lavorare.”

“Il tennis di oggi è più fisico e veloce. I giocatori hanno meno tempo per pensare ed è una buona cosa.

Nadal è più impressionante di Federer.

Quest’ultimo ha avuto tutto per avere successo, mentre Nadal è un vero lavoratore e lottatore. Suda di più e non si stanca. Per Federer è tutto più facile, anche se Nadal dà l’impressione che il tennis sia una cosa semplice per lui.

La prossima stagione Nadal e Federer saranno sempre in primo piano, mentre non vedo Djokovic in grado di tornare ad altissimi livelli, per lui sarà una situazione difficile. Murray avrà alcuni alti e bassi, ma se Nadal e Federer non si fanno male, non sarà in grado di fare nulla.”