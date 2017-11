Fabio Fognini e l’omaggio a Pascal Maria

Fabio Fognini ha voluto rendere omaggio a Pascal Maria che ha annunciato il ritiro come giudice di sedia dopo aver diretto, tra le altre cose, ben 11 finali Slam.

Il tennista ligure nel suo omaggio su Twitter ha voluto ricordare in maniera simpatica la scena tra i due avvenuta a Wimbledon 2013 quando l’azzurro stava sfidando Jurgen Melzer sull’erba londinese.

Scrive Fabio: “No no Pascal! Non te ne andare!! Resta con noi. Ti voglio bene e ti auguro il meglio”.

Noo noooo Pascal!!! Don't go away!! Stay with us 😆😛😊🎉💥

Love u… all the best!

Fabio pic.twitter.com/sfd6S65Hps

— Fabio Fognini (@fabiofogna) 23 novembre 2017