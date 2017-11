La Finale Davis: chi vincerà fra Francia e Belgio?

Tutto pronto, ci siamo: Francia e Belgio sono pronte a darsi battaglia sul campo rapidissimo dello Stade Pierre Mauroy di Lille, con due quartetti che hanno anche saputo alzare polemiche. Nella squadra transalpina non c’è il doppista Mahut, con il suo abituale compagno Herbert (proprio loro che avevano messo in secondo piano il Master di Londra rispetto alla Davis) che si ritrova con tre singolaristi, Tsonga, Pouille e Gasquet. Il Belgio ovviamente non può prescindere dalla sua stella David Goffin e dal suo “animale Davis” David Darcis, con il doppio che dovrebbe essere composto dal duo Bemelmans – De Loore. Con questi team, chi sarà però favorito?

La superficie non fa pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall’altra, in quanto tanto i francesi quanto il quartetto belga sul rapido sanno giocare eccome: diverso il discorso tifo, con il pubblico francese sempre in grado di giocare il ruolo fondamentale di 12esimo uomo in campo, figuriamoci in una finale.

Noah ha mischiato le carte si diceva lasciando fuori Mahut e puntando su 3 singolaristi: strana scelta a mio modo di vedere, con il doppio francese Mahut – Herbert cui si è troppo tranquillamente rinunciato, sull’altare di un effetto sorpresa che potrebbe privare (in teoria) del punto più probabile. Perché i singolari sono tutt’altro che scontati e una coppia come Gasquet – Herbert oltre che poco rodata non rappresenta neppure un cuor di leone.

Apriranno Pouille contro Goffin: se il belga non arriva stanco da Londra potrebbe fare la giocata ad effetto e conquistare il primo punto. Sarà battaglia ma Goffin ha i numeri per battere il talentuoso francese. Molto, come si diceva, dipenderà dalla condizione di David il Mago…il pronostico però è belga.

Subito dopo sarà il turno di Tsonga e Darcis: strana la stagione di Jo – Wilfried…c’è stato un momento nell’anno in cui è sembrato imbattibile e ha portato a casa la doppietta Rotterdam – Marsiglia (4 i titoli in stagione contando anche Lione e Anversa) ma poi che Tsonga è stato? Qualche problemino fisico e la gioia della paternità l’hanno forse distratto negli obiettivi più importanti. Sicuro in Davis darà tutto, anche se l’avversario proprio in Coppa si trasforma e diventa un osso durissimo: un’altra battaglia ma il francese favorito. 1-1 pronostico della prima giornata.

Doppio vero punto di domanda, con i belga pronti a piazzare il colpo ma i francesi che comunque possono farcela (Herbert dei 4 è l’unico vero doppista e peraltro di una categoria eccelsa) e consegnare un prezioso 2-1 all’ultima giornata.

Qui il match di cartello sarà Tsonga – Goffin: farebbe bene il francese a chiudere la finale perché in caso di sfida decisiva Pouille contro Darcis non avrebbe di certo un compito facile. Goffin su Tsonga e punto della gloria per Pouille: i pronostici sono fatti per essere sbagliati ma il mio va in questa direzione.

Sfida all’insegna dell’equilibrio ma soprattutto dello spettacolo: sarà un week end da vivere a mille. Qual è il vostro pronostico?

Alessandro Orecchio