E’ Ufficiale: Ana Ivanovic aspetta un figlio

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger vivono felici e spensierati dopo il ritiro della tennista serba e la permanenza del tedesco nei Chicago Fire.

Ana e Bastian pubblicano i lori viaggi e pensieri attraverso i social network, dove hanno anche annunciato una buona notizia: l’attesa di un bimbo.

La Ivanovic ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale una foto in cui ha rivelato di essere incinta.

A little extension to our family 👫👼🏼. Couldn’t be more happy❤️ !!! @BSchweinsteiger pic.twitter.com/9ZXLWVQrCV

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 23 novembre 2017