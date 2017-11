Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato della Terza Giornata. Vittorie per Baldi e Di Nicola (Video)

Dopo Andrea Basso, Lorenzo Sonego e il pugliese Andrea Pellegrino, si allarga la pattuglia degli italiani che accede al secondo turno del Challenger Atp di Andria. Le altre due sorprese arrivano dai giovani Filippo Baldi e Gianluca Di Nicola: il primo ha beneficato di una wild card e il secondo è approdato al tabellone principale dalle qualificazioni. Baldi supera in due set (6/3, 6/4) il ceco Marek Jaloviec, mentre Di Nicola batte in tre parziali molto più combattuti (6/4, 5/7, 6/4) il russo Ivan Gakhov. Il primo turno si chiude con il successo del croato Franko Skugor sul lituano Laurynas Grigelis (6/3, 7/6).

Agli ottavi di finale del torneo internazionale, in programma domani sul campo veloce del Palasport di Andria, spicca il derby tricolore tra Sonego e Baldi, il biscegliese Pellegrino sfiderà il bosniaco Setkic (testa di serie n.4), Basso se la vedrà con il croato Skugor, mentre Di Nicola affronterà il croato Galovic (testa di serie n. 6). L’ingresso alla struttura è gratuito, anche nelle semifinali e nella finale previste rispettivamente sabato e domenica prossima. La manifestazione giunta alla quinta edizione, conferma anche lo spirito di solidarietà rinnovando la partnership con la Lilt, la Lega italiana lotta ai tumori. Durate il torneo, infatti, si danno informazioni sulle discipline sportive e sulla corretta alimentazione, quali forme di prevenzione al male del secolo. Sabato pomeriggio, infine, è in programma anche una partita dimostrativa del tennis in carrozzina.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1°-2° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Marek Jaloviec vs [WC] Filippo Baldi



CH Andria Marek Jaloviec Marek Jaloviec 3 4 Filippo Baldi Filippo Baldi 6 6 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Baldi 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 M. Jaloviec 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Baldi 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Jaloviec 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 4-3 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Jaloviec 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Baldi 15-0 ace 30-0 2-1 → 2-2 M. Jaloviec 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Jaloviec 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Jaloviec 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Jaloviec 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Jaloviec 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Baldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 M. Jaloviec 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. Franko Skugor vs Laurynas Grigelis



CH Andria Franko Skugor Franko Skugor 6 7 Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 3 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* ace 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Grigelis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Skugor 15-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [8] Zdenek Kolar vs [PR] Igor Sijsling (non prima ore: 16:00)



CH Andria Zdenek Kolar [8] Zdenek Kolar [8] 6 6 Igor Sijsling Igor Sijsling 3 3 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 I. Sijsling 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Z. Kolar 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 I. Sijsling 15-0 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 Z. Kolar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 I. Sijsling 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Sijsling 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Sijsling 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 I. Sijsling 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Sijsling 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Sijsling 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Albano Olivetti vs [5] Uladzimir Ignatik



CH Andria Albano Olivetti Albano Olivetti 6 2 Uladzimir Ignatik [5] Uladzimir Ignatik [5] 7 6 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 U. Ignatik 15-0 40-0 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 A. Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 U. Ignatik 0-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Olivetti 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Olivetti 0-15 df 15-15 15-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace 4-4 → 5-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [Q] Christopher Heyman vs [2] Ricardas Berankis (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Gianluca Di Nicola vs Ivan Gakhov



CH Andria Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 6 5 6 Ivan Gakhov Ivan Gakhov 4 7 4 Vincitore: G. DI NICOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A A-40 5-3 → 5-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Gakhov 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Gakhov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Gakhov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Gakhov 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Di Nicola 15-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 df 1-1 → 1-2 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Mirza Basic / Aldin Setkic



CH Andria Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 6 6 Mirza Basic / Aldin Setkic Mirza Basic / Aldin Setkic 1 2 Vincitori: SONEGO / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 5-2 → 6-2 M. Basic / Setkic 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-1 → 5-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Basic / Setkic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Basic / Setkic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Basic / Setkic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Sonego / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 M. Basic / Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Basic / Setkic 15-15 30-15 30-40 3-0 → 4-0 L. Sonego / Vavassori 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 M. Basic / Setkic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Sander Arends / Sander Gille vs [WC] Gianluca Di Nicola / Giorgio Ricca (non prima ore: 15:30)



CH Andria Sander Arends / Sander Gille [1] Sander Arends / Sander Gille [1] 6 6 Gianluca Di Nicola / Giorgio Ricca Gianluca Di Nicola / Giorgio Ricca 4 2 Vincitori: ARENDS / GILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Arends / Gille 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 G. Di Nicola / Ricca 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 S. Arends / Gille 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 G. Di Nicola / Ricca 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Arends / Gille 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Di Nicola / Ricca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Arends / Gille 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Di Nicola / Ricca 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Arends / Gille 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Di Nicola / Ricca 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Arends / Gille 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Di Nicola / Ricca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 S. Arends / Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Di Nicola / Ricca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Arends / Gille 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Di Nicola / Ricca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Arends / Gille 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 G. Di Nicola / Ricca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Gabor Borsos / Constant Lestienne vs [2] Tomasz Bednarek / David Pel



CH Andria Gabor Borsos / Constant Lestienne Gabor Borsos / Constant Lestienne 1 1 Tomasz Bednarek / David Pel [2] Tomasz Bednarek / David Pel [2] 6 6 Vincitori: BEDNAREK / PEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Bednarek / Pel 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 40-40 ace 1-5 → 1-6 G. Borsos / Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Borsos / Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 0-3 → 1-3 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 G. Borsos / Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Borsos / Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 T. Bednarek / Pel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 G. Borsos / Lestienne 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 T. Bednarek / Pel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 G. Borsos / Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-2 → 0-3 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Borsos / Lestienne 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

5. Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Alessandro Motti / Stefano Travaglia