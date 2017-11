Chris Kermode e le proteste via mail per le nuove regole e forse ci saranno nuove regole anche alla Next Gen di Milano

Si continua a parlare delle nuove regole attuate alle Next Gen ATP Finals di Milano. Chris Kermode, presidente dell’ATP e responsabile dell’introduzione del nuovo regolamento, è stato bersagliato da coloro che preferiscono le regole attuali e non vedono positivamente le innovazioni: “Ho ricevuto molte e-mail da persone che mi hanno accusato di distruggere il gioco, ma non affrettiamoci perché per il momento non implementeremo nulla nel circuito, se non regole secondarie a partire dal 2019. L’anno prossimo valuteremo per bene la situazione e, probabilmente, introdurremo altre nuove regole alle Next Gen Finals”, ha commentato Kermode.

“La nostra idea è quella di adattare il tennis alle generazioni future, ma pensiamo ovviamente anche a far funzionare il tutto nel miglior modo possibile. Il prossimo anno sarà uno dei più entusiasmanti nella storia del nostro sport: Federer, Nadal, Djokovic e Murray, ma anche Wawrinka, faranno sicuramente bene e inoltre esploderanno, finalmente, anche i giovani”, ha concluso.

Lorenzo Carini