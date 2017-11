Corinna Dentoni: “Oggi va meglio ma non ho mai visto una cosa simile!”‘

Avevamo riportato ieri lo sfogo scritto “a caldo” sui social da Corinna Dentoni, dopo l’inqualificabile comportamento tenuto dal giudice di sedia durante l’incontro perso contro Iva Primorac, nel 15.000k di Oslo. Una brutta storia (chiamate sistematiche contro l’italiana) che aveva portato il giudice di gara a sostituire, purtroppo tardivamente, l’arbitro di sedia. Corinna, l’abbiamo conosciuta in una lunga intervista a luglio, è ragazza molto seria, per niente incline a piagnistei gratuiti. Sempre sorridente e disponibile ha tantissime amiche nel circuito proprio in virtù del suo carattere. L’abbiamo quindi raggiunta, telefonicamente, per farci raccontare quanto accaduto ieri e, soprattutto, il suo stato d’animo.

Allora Corinna, siamo rimasti molto colpiti ed amareggiati dal tuo racconto. Oggi come stai?

Guarda oggi sto decisamente meglio, a mente lucida riesco sempre a ragionare e a ricordarmi che le cose importanti della vita sono ben altre! Certo è che rimane ancora dentro di me la delusione dell’accaduto.

Torniamo al comportamento incredibile del giudice di sedia. Che puoi dirci di lui e che atteggiamento ha avuto nel primo set?

La nazionalità non la so, non posso neanche fare il nome! La cosa che mi ha particolarmente fatto arrabbiare è stata che nel primo set non ha commesso errori, quindi significa che le palle le vedeva benissimo, dal secondo game del secondo set è iniziato lo scandalo!

Successivamente, ti ha vista lanciata ed è come se avesse deciso di fermarti:

Sbagliava anche due palle di seguito! Ma credimi, molto prima della riga tanto che la mia avversaria faceva le facce incredule e lì ho capito che lo stesse facendo palesemente apposta!

Che spiegazione ti sei data?

Non ho spiegazioni purtroppo. Questo atteggiamento mi ha sconfortata, io non ho mai incontrato questo arbitro e quello che continuo a chiedermi è perché proprio a me?! Cosa gli ho fatto? Non mi ha mai vista né conosciuta… perché prendersela con me in quella maniera così dispregiativa?!

La tua avversaria, di fronte ad una situazione del genere, come si è comportata?

Pensa che la Primorac è una mia amica; inizialmente mi ha fatto ripetere un paio di punti ma poi basta. Da un lato la capisco, non poteva certamente correggere tutte le palle e “regalarmi” la partita. A fine match mi ha detto: “bad luck”!

C’erano altre giocatrici a vedere l’incontro? Cosa ti hanno detto?

Non so se c’erano altre giocatrici del torneo ma c’erano allenatori e spettatori esterni, sentivo che ridevano della situazione sbalorditiva e brontolavano! Un paio di signori, sconosciuti, sono intervenuti urlando che la palla era buona… una cosa assurda, irreale!

E il giudice di gara italiano?

Il giudice italiano è rimasto da metà secondo set in poi senza intervenire fino a quando non sono scoppiata, a quel punto è intervenuto cambiando l’arbitro di sedia. Questo significa che ha riconosciuto gli errori palesi! Altrimenti un giudice di sedia non si cambia, non credo sia mai successo.

Tu fai tanti sacrifici per amore dello sport: nella nostra intervista di luglio ci avevi spiegato come i tornei open ti servissero per pagarti poi le spese dei tornei. L’invito è di non mollare:

E’ vero: ho dovuto fare tornei open e coppe a squadre per poter tornare nei tornei Itf: questo è il secondo torneo che gioco da giugno e ti dico sinceramente che sono un attimo combattuta, ma continuerò sicuramente con i tornei nella nuova stagione.

Corinna meriti di andare avanti, hai giocato benissimo assoluti e campionati a squadre, eri partita bene anche in questo torneo. Sappiamo del tuo talento e dei tuoi sacrifici e ti aspettiamo con affetto:

Grazie, grazie a tutti voi 🙂

Antonio De Filippo