Da Brescia: La prima sorpresa del torneo la mette a segno Giovanni Fonio, sconfiggendo in tre set Lorenzo Sonego “E’ sicuramente la vittoria più importante della mia carriera”

La prima sorpresa di giornata agli internazionali città di Brescia arriva con la vittoria di Giovanni Fonio, lucky looser, che ha beneficiato del ritiro all’ultimo istante del tennista olandese Igor Sijsling.

Il tennista di Borgomanero ha avuto la meglio in un derby tutto piemontese con il più quotato Lorenzo Sonego, sconfitto con il punteggio finale di 7-6 (9) 2-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Per Fonio è la vittoria più importante nella sua brevissima carriera, iniziata a tempo pieno proprio quest’anno. “E’ sicuramente la vittoria più importante della mia carriera, la prima a livello challenger. Sono davvero molto contento, ho ancora l’adrenalina in corpo, sono decisamente soddisfatto.”

Come detto prima per il tennista novarese è la prima annata tra i professionisti “E’ la mia prima stagione dove ho giocato esclusivamente tornei del circuito professionistico, i risultati sono stati altalenanti ma sono comunque felice per quanto fatto in questi mesi”.

La stagione di Fonio lo ha visto protagonista quasi esclusivamente su tornei in terra rossa, ma nonostante lui sia nato e cresciuto su terra oggi ha dimostrato grande feeling su un campo veloce come quello di Brescia, mettendo in mostra colpi piatti e un grande dritto. “Nasco come giocatore da terra, però negli ultimi anni, sto cercando di allenarmi sempre di più sul cemento e giocare tornei su superfici rapide, soprattutto in ottica futura, in quanto ormai è davvero fondamentale giocare bene su tutte le superfici”.

Adesso per Fonio negli ottavi di finale ci sarà il vincente del match che vedrà Lukas Klein opposto a Lukas Lacko.

Da Brescia, Luigi Calvo