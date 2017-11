Next Gen Atp Finals: Buon successo di pubblico. Sfiorati i 23 mila spettatori

Next Generation ATP Finals

Sono stati 22.453 gli spettatori paganti alle Next Gen Atp Finals di Milano, il torneo andato in scena da martedì 7 a sabato 11 novembre alla Fiera di Milano-Rho e riservato ai migliori 7 giocatori under 21 del circuito mondiale più una wild card italiana.

Ricordiamo che l’ATP ha assegnato alla Federazione Italiana Tennis l’organizzazione delle Next Gen Finals per un periodo di almeno cinque anni.