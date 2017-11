Challenger Pune: Il Main Draw. Non ci sono italiani presenti

Challenger Pune | Cemento | $50.000

(1) Kavcic, Blaz vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs (WC) Goveas, Aryan

Brkic, Tomislav vs (WC) Myneni, Saketh

Qualifier vs (8) Krstin, Pedja

(4) Ramanathan, Ramkumar vs Polmans, Marc

Klein, Brydan vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Yang, Tsung-Hua

Nedelko, Ivan vs (5) Milojevic, Nikola

(7) King, Evan vs Gunneswaran, Prajnesh

Vilella Martinez, Mario vs Clarke, Jay

Pavic, Ante vs (WC) Kadhe, Arjun

Qualifier vs (3) Bhambri, Yuki

(6) Ymer, Elias vs (WC) Vardhan, Vishnu

Maamoun , Karim-Mohamed vs Balaji, N.Sriram

Nagal, Sumit vs Miedler, Lucas

Nedovyesov, Aleksandr vs (2) Menendez-Maceiras, Adrian