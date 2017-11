Next Gen Atp Finals: Gianluigi Quinzi battuto da Andrey Rublev in cinque set

Gianluigi Quinzi cede con onore ad Andrey Rublev alle Next Gen Atp Finals di Milano.

Nel match valevole per la prima giornata del Gruppo A, il tennista marchigiano, n.306 al mondo, è stato sconfitto col punteggio di 1-4 4-0 4-3(3) 0-4 4-3(3) in un’ora e 46 minuti di gioco dal nativo di Mosca, attualmente 37° nel ranking mondiale e primo favorito del seeding.

Nella giornata di domani, Gianluigi tornerà in campo in serata contro Denis Shapovalov, mentre Andrey giocherà nel pomeriggio contro Hyeon Chung.

Grande inizio di partita da parte di Quinzi, che nel primo game respinge gli attacchi di Rublev e dal 30-30 piazza due aces consecutivi rispettivamente a 206 km/h e 205 km/h.

Il quarto game è quello della svolta, con il tennista marchigiano che prima mette a segno un gran passante, complice un’ingenuità in fase d’impostazione da parte del russo, e poi approfitta di un errore di dritto di Rublev: dopo aver conquistato il break, Gianluigi si porta a servire per la conquista della prima frazione e senza alcun problema tiene a quindici. In meno di un quarto d’ora di partita, è 4-1 Quinzi.

Come prevedibile, non si è fatta attendere la reazione del 20enne moscovita. Il secondo set è stato un monologo di Rublev, praticamente perfetto al servizio (vinti otto punti su nove con questo fondamentale) e meno falloso rispetto alle prime fasi. Quinzi, invece, ha mostrato la sua poca abitudine a giocare a questi ritmi ed ha accusato un po’ di stanchezza, come da lui stesso affermato durante un colloquio con Gorietti al cambio campo: “Physically, i’m dead”, queste le sue parole.

Due break in favore di Rublev, arrivati nel secondo e nel quarto, hanno permesso di ristabilire la parità e rendere ancora più spettacolare questo incontro, che ha chiuso la sessione serale del Day-1 delle Next Gen ATP Finals 2017.

Tanto, tantissimo equilibrio nel terzo set. Quinzi ha fin da subito (nel primo game) tre opportunità di portarsi avanti in apertura con Rublev sotto per 15-40 al servizio, ma non riesce a sfruttarle. Successivamente, è proprio Rublev ad avere due chance da 30-40: ottima gestione dello svantaggio da parte di Quinzi che, aiutato in particolare dal servizio, riesce a salvarsi ed a rimanere in scia.

Nel sesto game, con il russo avanti 3-2, il tennista di Porto San Giorgio attraversa un piccolo blackout, ma si rialza in tempo per cancellare ben tre set point ed allungare la contesa al tiebreak. Qui, sfortunatamente, l’azzurro non ce la fa ad imporsi: Rublev lo vince per sette punti a tre e va avanti di un set.

Quando tutto sembrava ormai già scritto, con un Rublev in piena fiducia e un Quinzi poco soddisfatto per le tante occasioni create/non sfruttate nel terzo set, ecco che la partita ha nuovamente assunto una nuova piaga.

Gianluigi cancella immediatamente due palle break in avvio di quarto, poi toglie la battuta a Rublev nel secondo game. Chiamato a confermare il break ottenuto, Quinzi risponde “presente” e, al cambio di campo, chiede l’intervento del fisioterapista: MTO (Medical TimeOut, ndr) per un fastidio alla gamba destra. Si torna a giocare dopo i consueti tre minuti di pausa: il tennista di Mosca continua nella sua serie infinita di errori, Quinzi continua a giocare un tennis stellare e si aggiudica il set per 4-0, si va al quinto!

Nel parziale decisivo, ha prevalso l’esperienza. Nessun break nei primi sei games ed il parziale si è deciso, forse giustamente, al tiebreak: non c’è stata storia, con Rublev che se lo è aggiudicato per sette punti a tre aprendo con un successo la sua avventura in terra lombarda.

Tanto rammarico per Quinzi, che ha comunque dimostrato di poter lottare alla pari contro giocatori di altissimo livello.

[1] Andrey Rublev vs [8/WC] Gianluigi Quinzi



ATP Next Gen ATP Finals Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 1 4 4 0 4 Gianluigi Quinzi [8] Gianluigi Quinzi [8] 4 0 3 4 3 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-3 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-4 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-3 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 3-3 → 4-3 G. Quinzi 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-0 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-4 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1

3 Aces 40 Double Faults 162% 1st Serve % 53%18/26 (69%) 1st Serve Points Won 17/28 (61%)12/16 (75%) 2nd Serve Points Won 14/25 (56%)3/4 (75%) Break Points Saved 6/8 (75%)7 Service Games Played 811/28 (39%) 1st Return Points Won 8/26 (31%)11/25 (44%) 2nd Return Points Won 4/16 (25%)2/8 (25%) Break Points Won 1/4 (25%)8 Return Games Played 730/42 (71%) Total Service Points Won 31/53 (58%)22/53 (42%) Total Return Points Won 12/42 (29%)52/95 (55%) Total Points Won 43/95 (45%)

Rublev – Quinzi

37. Singles ranking 306.

20. 10. 1997 Birthdate 1. 2. 1996

right Plays left

GRUPPO A

1. Andrey Rublev 1V 0S (3-2)

3. Denis Shapovalov 0V 1S (1-3)

6. Hyeon Chung 1V 0S (3-1)

8. Gianluigi QUINZI 0V 1S (2-3)

Lorenzo Carini