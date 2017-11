La settimana complicata di Pablo Carreno Busta che dichiara: “In ogni caso, Londra non era un obiettivo e già essere riserva è un sogno”

Non è stata certo una settimana facile per Pablo Carreno Busta che è stato per tutta la settimana alle Finals per poi essere “beffato” ieri con la vittoria di Sock a Parigi Bercy.

A Londra lo spagnolo sarà prima riserva.

“Quando ho perso a Parigi all’esordio non mi aspettavo di arrivare a domenica con ancora chance per qualificarmi.

Se non mi fossi fatto male, forse sarei qualificato, ma gli infortuni fanno parte di questo sport. Non sono stato l’unico: tanti giocatori hanno chiuso anzitempo una stagione molto lunga.

In ogni caso, Londra non era un obiettivo e già essere riserva è un sogno.

So che Rafael era infortunato al ginocchio sia a Parigi che a Shanghai. È un infortunio un po’ cronico. Lui è un grande amico, che ha fatto tra l’altro una grande stagione, e mi piacerebbe che giocasse il torneo”.