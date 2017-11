Next Gen Atp Finals – Qualificazioni Italiani: I risultati dei Quarti di Finale. Fuori a sorprea Matteo Berrettini. Baldi, Quinzi, Caruana e Pellegrino in semifinale

Definite le semifinali della prima edizione delle qualificazioni che assegneranno al vincitore una wild card per le Next Gen Atp Finals di Milano.

Sabato nella parte bassa Liam Caruana, che ha superato per 4-3(4) 4-1 4-3(4), in un’ora e due minuti di gioco, Cristian Carli, affronterà Gianluigi Quinzi, che si è imposto con un periodico 4-2, in un’ora ed 8 minuti, su Riccardo Balzerani.

Nell’altra sfida saranno invece di fronte Andrea Pellegrino, che ha sconfitto per 1-4 4-1 4-2 4-1, in un’ora ed 8 minuti, Gian Marco Moroni, e Filippo Baldi, che in chiusura di programma ha battuto a sorpresa per 4-3(5) 4-1 4-3(3), in un’ora e 12 minuti, Matteo Berrettini, favorito della vigilia e n.1 del seeding.

Il programma di Oggi – Inizio ore 12

Liam Caruana b. Cristian Carli 4-3(4) 4-1 4-3(4)

Andrea Pellegrino b. Gian Marco Moroni 1-4 4-1 4-2 4-1

Gianluigi Quinzi b. Riccardo Balzerani 4-2 4-2 4-2

Filippo Baldi b. Matteo Berrettini 4-3(5) 4-1 4-3(3)

Il Tabellone di Qualificazione

BALDI Filippo b. (1) BERRETTINI Matteo 4-3(5) 4-1 4-3(3)

(3) PELLEGRINO Andrea vs MORONI Gian Marco 1-4 4-1 4-2 4-1

(4) CARUANA Liam b. CARLI Cristian 4-3(4) 4-1 4-3(4)

(2) QUINZI Gianluigi b. BALZERANI Riccardo 4-2 4-2 4-2

LE REGOLE – Un formato più breve: si aggiudica il set il primo a conquistare 4 game (ed eventuale tie-break sul 3-3) senza vantaggi. Il set più breve è stato pensato per aumentare il numero di momenti-chiave nel corso degli incontri. In caso di parità nel game, non si giocheranno i vantaggi ma un punto secco (no-ad). La regola del no-let si applicherà a tutti i servizi, il che aggiungerà un elemento di imprevedibilità in avvio di ogni punto. In questo modo l’incidenza del nastro sul servizio verrà equiparata a quella negli altri momenti del gioco.

Questo il dettaglio del prize money del torneo di qualificazione che assegnerà la wild card per le Next Gen Atp Finals:

Vincitore: wild card per le Next Gen Atp Finals

Finalista: € 7.000 (alternate per le Next Gen Atp Finals)

Semifinalisti: € 3.500 (ognuno)

Quarti finalisti: € 1.500 (ognuno)

Prize money Totale € 20.000