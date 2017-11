Roger Federer: “L’unica cosa di cui posso lamentarmi è l’aver dato forfait a Cincinnati per un problema alla schiena e non aver giocato a Flushing Meadows nelle migliori condizioni. Rafa merita di chiudere la stagione al primo posto”

Roger Federer non può far altro che congratularsi con Rafael Nadal, che ha concluso l’anno al primo posto del ranking mondiale. Lo svizzero, ritiratosi da Parigi-Bercy dopo aver vinto il Masters 1000 di Shanghai e l’ATP 500 di Basilea, è comunque soddisfatto del suo 2017: “Mi dispiace non poter lottare per la vetta della classifica, ma ho capito che sarebbe andata a finire così quando Rafa ha vinto gli US Open. Non mi sento in colpa per essermi ritirato da Parigi, credo di aver preso una decisione giusta.”

“L’unica cosa di cui posso lamentarmi è l’aver dato forfait a Cincinnati per un problema alla schiena e non aver giocato a Flushing Meadows nelle migliori condizioni. Rafa merita di chiudere la stagione al primo posto“, ha commentato il giocatore di Basilea in un’intervista rilasciata al Wall Street Journal.





Lorenzo Carini