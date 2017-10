Lotto sponsor tecnico di “Next Gen Atp Finals”. Alla scoperta degli astri nascenti del Tennis Mondiale

Un accordo per i prossimi tre anni. Si parte il 7 Novembre da Milano dove le promesse del tennis mondiale si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di migliore Under 21 del circuito professionistico.

Lotto, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero, sarà lo Sponsor Tecnico del torneo “Next Gen ATP Finals”, la competizione dedicata ai migliori professionisti Under 21 del tennis mondiale che si giocherà a Rho Fiera Milano, il 7 -11 Novembre prossimi.

I 7 migliori Under 21 del ranking “Emirates ATP Race to Milan” e una wild card tutta italiana si affronteranno in 5 giorni di incontri, con nuove regole per velocizzare il gioco, aumentare ritmo, spettacolo e appetibilità televisiva. Si giocherà al meglio di 5 set da 4 game con tie-break sul 3-3. Nuove regole per un tennis più coinvolgente e spettacolare e per contendersi un montepremi da 1 milione e 160 mila Euro.

Lotto conferma la sua storia di costante innovazione tecnologica e stilistica, da sempre un punto di riferimento per i giovani campioni, arrivando a Milano con Daniil Medvedev, di diritto tra i magnifici sette e una nutrita rappresentanza di giocatori losangati si contenderanno invece la Wild Card Italiana: Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino e Gianluigi Quinzi.

L’innovazione e l’attenzione rivolta ai giovani talenti è alla base della partecipazione di Lotto come Sponsor Tecnico delle “Next Gen ATP Finals” per i prossimi tre anni. “Lotto nasce con il tennis e da sempre il nostro cuore batte per questo sport” ha commentato Andrea Tomat, Presidente dell’azienda di Montebelluna: “L’accordo con Next Gen ATP Finals, oltre a renderci orgogliosi di associare il nostro nome a un evento così innovativo e prestigioso, testimonia ancora una volta il nostro impegno a sostenere e investire sui giovani atleti, puntando sul loro impegno e accompagnandoli con le migliori soluzioni tecnologiche lungo la strada del successo. Questa la filosofia alla base della nostra costante presenza sui circuiti del tennis internazionale.”

Lotto vestirà anche tutto lo staff tecnico e sarà presente con uno stand dedicato ai prodotti della sua ultima collezione.