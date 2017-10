Maria Sharapova non giocherà in Fed Cup nel 2018.

Shamil Tarpischev ha confermato che la siberiana non disputerà la competizione a squadre nel 2018.

Ricordiamo che la Russia è nel World Group 2 e sfiderà al primo turno la Slovacchia.

In ogni caso, prima o poi Maria dovrà giocare se vorrà competere ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, poiché per essere selezionati è necessario aver risposto si alle convocazioni in tre occasioni nel periodo pre-olimpico.