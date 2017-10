Italiani nel circuito Future: Gli Italiani in gara 30 Ottobre 2017. I risultati di oggi

Italy F36 – $25,000 – Terra – 1° Turno

Marco Miceli vs. Andres Gabriel Ciurletti Non prima delle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

TDQ

Manuel Bernard vs. Francesco Liucci ore 14:00



ITF Italy F36 M. Bernard M. Bernard 7 4 2 F. Liucci F. Liucci 6 6 6 Vincitore: F. Liucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Bernard 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Liucci 15-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bernard 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Liucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 M. Bernard 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Liucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Bernard 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Liucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bernard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Liucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Bernard 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Liucci 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bernard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Liucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bernard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Liucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Bernard 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Liucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Liucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Bernard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Liucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Bernard 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Liucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Bernard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Liucci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bernard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Liucci 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Bernard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Liucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bernard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Antonio Zucca [2] vs. Francesco Giorgetti ore 14:00



ITF Italy F36 A. Zucca A. Zucca 6 6 F. Giorgetti F. Giorgetti 1 4 Vincitore: A. Zucca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zucca 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Giorgetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 5-3 → 5-4 A. Zucca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Giorgetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Zucca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Giorgetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zucca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Giorgetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Zucca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Giorgetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Zucca 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Giorgetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Zucca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Giorgetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Zucca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Giorgetti 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Zucca 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Toby Martin [3] vs. Ercole Di Ianni ore 14:00



ITF Italy F36 T. Martin T. Martin 7 6 E. Di Ianni E. Di Ianni 5 1 Vincitore: T. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Di Ianni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 T. Martin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Di Ianni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Di Ianni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Di Ianni 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Di Ianni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Di Ianni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 E. Di Ianni 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Di Ianni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Di Ianni 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 T. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Andrea Borroni [4] vs. Manuel Mazza ore 14:00



ITF Italy F36 A. Borroni A. Borroni 4 3 M. Mazza M. Mazza 6 6 Vincitore: M. Mazza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Borroni 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 M. Mazza 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 A. Borroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Mazza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Borroni 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Mazza 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Borroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Mazza 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Borroni 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Mazza 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Borroni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Mazza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Borroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Mazza 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Borroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Mazza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Borroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Mazza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Borroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Franco Capalbo [5] vs. Davide Negrotti ore 14:00



ITF Italy F36 F. Capalbo F. Capalbo 6 6 D. Negrotti D. Negrotti 1 1 Vincitore: F. Capalbo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Negrotti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Capalbo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Negrotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Capalbo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Negrotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Capalbo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Negrotti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Capalbo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Negrotti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 F. Capalbo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Negrotti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Capalbo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Negrotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Capalbo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

