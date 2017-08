Us Open: Applausi per Paolo Lorenzi che si regala il terzo turno dopo aver eliminato Gilles Muller

Ottima vittoria di Paolo Lorenzi che si regala per il secondo anno consecutivo il terzo turno agli Us Open ($50.000.400, hard), ultima prova stagionale del Grand Slam.

Il tennista toscano ha sconfitto al secondo turno Gilles Muller, n.19 del seeding, con il risultato di 67 (4) 63 76 (4) 63 dopo 3 ore e 28 minuti di partita.

Al terzo turno Paolo Lorenzi sfiderà uno tra Jordan Thompson o Thomas Fabbiano.

Primo Set: Nel quarto gioco Lorenzi perdeva la battuta e così Muller, avanti 3-1 dopo aver tenuto il servizio si portava in vantaggio per 4-1.

Nel settimo parziale complice qualche errore grossolano del lussemburghese Paolo rientrava nel set, recuperando il break di svantaggio, rientrando sul punteggio di 3-4 e servizio.

Sul punteggio di 5-5 il tennista toscano aveva a disposizione due palle break del 6-5, ma Gilles le annullava magistralmente. Si andava così al tie break. Ad aggiudicarselo era il tennista lussemburghese numero 23 del mondo per 7 punti a 4, dopo un dritto largo dell’italiano sulla palla set.

Secondo Set: Partenza sprint di Lorenzi, il quale otteneva un prezioso break a 15 nel secondo game e lo confermava senza troppe difficoltà portandosi avanti sul punteggio di 3-0.

Il toscano operava poi un altro break a 15 e dopo aver tenuto il servizio agilmente si issava sul 5-0.

Sul 5-1 e opportunità di servire per il set il tennista toscano giocava un pessimo game, chiudendolo con un doppio fallo.

Sul 5-3 e servizio, Lorenzi dopo aver annullato una pericolosa palla break al secondo set point utile, grazie a un ace, portava a casa per 6-3 la seconda partita.

Terzo Set: Dopo tanto equilibrio al servizio e game lottati nei turni di battuta di Gilles, Lorenzi nel settimo parziale sul 3-3, aveva a disposizione tre palle break, ma il lussemburghese è stato impeccabile nell’annullarne e condurre per 4-3.

Nel game seguente era Paolo ad annullare una pericolosa palla break e portare il punteggio sul 4-4.

Il set continuava a seguire l’ordine dei servizi e quindi si andava al tie break.

Nel tiebreak sul 4-4 il senese realizzava uno splendido punto in recupero col back e successivamente conquistava altri due punti che gli permettevano di conquistare per 7 punti a 4 la terza partita, grazie a un dritto vincente dopo una buona prima sulla palla set.

Quarto set: Lorenzi piazzava il break decisivo nel secondo gioco (a 0) e poi sul 3 a 1, 30-40, annullava una pericolosa palla per il controbreak.

Sul 5 a 3 il n.2 d’Italia teneva a 0 la battuta e alla prima palla match a disposizione chiudeva l’incontro per 6 a 3.

La partita punto per punto



GS Us Open P. Lorenzi P. Lorenzi 6 6 7 6 0 G. Muller [19] • G. Muller [19] 7 3 6 3 0 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 G. Muller 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 G. Muller 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Luigi Calvo