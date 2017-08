US Open: Nulla da fare per Roberta Vinci sconfitta in due set dalla Stephens. L’azzurra tra due settimane non sarà più la n.1 d’Italia

Roberta Vinci viene sconfitta nel primo turno degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

La tennista tarantina è stata battuta in due set dall’americana Sloane Stephens, classe 1993 e n.83 WTA, ma con un passato recente in top 20, con il punteggio di 7-5 6-1 dopo 1 ora e 21 minuti di gioco.

Con questa sconfitta la Vinci perderà diverse posizioni in virtù dei quarti di finale conquistati lo scorso anno e non sarà più la n.1 d’Italia tra due settimane.

Primo Set: Nel terzo game Roberta mancava tre palle break con la Stephens che teneva il servizio e si portava sul 2-1.

Roberta accusava il colpo perdendo il servizio ai vantaggi con l’americana che andava sul 3-1.

Immediata arrivava la reazione della tarantina che conquistava il contro break portandosi sotto sul 2-3.

Nel nono gioco, sotto 4-5, la Vinci annullava due set point e si portava in parità sul 5-5.

La tennista pugliese mancava una palle del 6-5 e servizio e così la statunitense si portava in vantaggio di un game ma senza break.

Sotto 5-6 Roberta perdeva a 30 il suo turno di battuta (commesso un deleterio doppio fallo sul 30 pari) e dopo un beffardo nastro vincente sul set point della Stephens per di più causato da una risposta steccata, così Sloane portava a casa per 7-5 la prima partita.

Secondo Set: La Vinci accusava il colpo di un primo set immeritatamente perso e cedeva nel secondo gioco la battuta a 30, con l’americana che consolidava il break issandosi sul 3-0.

Nel quarto gioco l’azzurra perdeva ancora una volta il servizio a 30, con la Stephens che volava sul 4-0.

Roberta recuperava uno dei due break di svantaggio, ma sotto 1-4 perdeva nuovamente il servizio con l’americana che andava a servire per l’incontro sul 5-1, chiudendo poi senza problemi la partita per 6 a 1.

Il nastro che ha decisivo il primo set

La partita punto per punto



GS Us Open S. Stephens S. Stephens 7 6 R. Vinci R. Vinci 5 1 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 4-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Luigi Calvo