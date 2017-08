Us Open: Paolo Lorenzi batte in quattro set Joao Sousa e accede al secondo turno

Paolo Lorenzi approda al secondo turno dell’ultima prova slam stagionale degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

Il tennista senese ha battuto il portoghese Joao Sousa, classe 1989 e n.50 ATP, con il punteggio finale di 4-6 6-3 7-6 (4) 6-2 in tre ore di gioco.

Al secondo turno Lorenzi sfiderà Gilles Muller, testa di serie n.19.

Primo Set: Grande equilibrio nel primo set, con i due tennisti che tenevano senza concedere alcuna palla break i loro turni di battuta.

La svolta del set, però, arrivava nel nono game, quando con Lorenzi alla battuta Sousa riusciva a strappargli il servizio a 30 e portarsi sul 5-4 e possibilità di servire per il set.

Occasione che il tennista portoghese non falliva tenendo a 15 la battuta, portando a casa per 6-4 la prima partita.

Secondo Set: Nel quinto parziale era bravo Lorenzi a salvare ben quattro palle break dallo 0-40 e tenere un importantissimo turno di battuta, conducendo per 3-2.

Nel game successivo Il tennista senese alla quarta occasione conquistava il primo break del match che lo portava in vantaggio sul 4-2.

Sul 5-3 Paolo andava a servire per il set e senza difficoltà teneva a 0 il turno di battuta che gli permetteva di conquistare per 6-3 la seconda partita.

Terzo Set: Tanto game lottati nel set, ma i due tennisti tenevano senza annullare palle break i loro turni di battuta.

Nell’undicesimo parziale Lorenzi si procurava una palla break che l’avrebbe portato sul 6-5 e servizio, però il toscano non riusciva a sfruttarla con Sousa che conduceva per 6-5.

Il set veniva così deciso al tie break. Ancora equilibrio, ma il tie break veniva deciso dal mini break operato da Paolo sul 4-4. Così il senese conquistava tre punti di fila aggiudicandosi per 7 punti a 4 il tie break e la terza partita.

Quarto Set: Il tennista senese annullava una pericolosa palla break nel gioco d’apertura e teneva la battuta conducendo per 1-0.

Nel sesto gioco Paolino strappava la battuta al tennista portoghese (a 30) e si portava in vantaggio per 4-2.

Sotto 2-5 Joao perdeva ancora una volta la battuta e così Lorenzi alla seconda palla match a disposizione si aggiudicava per 6-2 la quarta partita e l’incontro.

