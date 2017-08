I giocatori italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 21 agosto)

Per quella che è una delle settimane più ricche dell’anno, con ben 17 tornei in programma, ci vediamo costretti a dividere in due parti la situazione aggiornata per quanto riguarda i tennisti italiani Juniores impegnati da lunedì in giro per il mondo.

Una presenza azzurra in un importante G1 americano con Lorenzo Musetti direttamente ammesso al tabellone principale. In un G2 ungherese, invece, tenterà la fortuna direttamente dal main draw Marco Furlanetto, mentre altri sette italiani saranno costretti alle qualificazioni.

Fa piacere notare come l’Italia verrà rappresentata anche in India ed a Trinidad & Tobago grazie a Francesco Bonacia e Giacomo Pezzoli, ragazzo che studia da anni negli Stati Uniti.

In Slovenia, folta presenza di italiani soprattutto nel main draw: fra le altre, da segnalare le presenze di Giacomo Dambrosi e Lorenzo Rottoli.

Quattro azzurri nelle qualificazioni fra Svezia e Moldavia; Lorusso, De Bernardis, Perruzza e Bottino impegnati tra Cipro, Macedonia e Francia.

Prince George’s County International Hard Court Junior Tennis Championships (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Musetti

Budaors Cup (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Gabriele Bosio, Filippo Speziali, Filippo Moroni, Davide Tortora, Gian Marco Ortenzi, Gianmarco Ferrari, Matteo Arnaldi

MD: Marco Furlanetto

YMCA TTT- ITF Juniors (India – G4 – Terra outdoor)

MD: Francesco Bonacia

AS Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Leonardo Taddia, Andrea Calogero, Alberto Morolli, Alberto Giuliani (?)

MD: Giacomo Dambrosi, Lorenzo Rottoli, Giuseppe La Vela, Flavio Cobolli, Giovanni Peruffo, Andrea Cugini, Simone Cacciapuoti, Duccio Petreni, Mattia Bellucci, Pietro Mugelli

Tournoi International de Clermont-Ferrand (Francia – G4 – Terra outdoor)

MD: Edoardo Bottino

ITF High Coast Sweden Junior Open 2017 (Svezia – G5 – Terra outdoor)

Q: Leonardo Chiari, Andrea Bianchimano

THA/Bmobile Tobago Junior ITF Tennis Tournament (Trinidad & Tobago – G5 – Cemento outdoor)

MD: Giacomo Pezzoli

Babolat Cup U18 2017 (Moldavia – G5 – Terra outdoor)

Q: Matteo Lugari, Alessio Demichelis

Neocom Open 2017 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Andrea Pigliapoco (?), Matteo Mussoni (?), Lorenzo Vincenti (?)

MD: Alessio De Bernardis, Valerio Perruzza

Ioannides Academy Junior Tournament 2017 (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Roberto Miceli

MD: Lorenzo Lorusso

Lorenzo Carini