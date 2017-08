Roger Federer dopo la sconfitta a Montreal: “Spero che un giorno mi direte come si sente vincere a Montreal, ancora non lo so. Andrò a Cincinnati e in pochi giorni deciderò se giocare o no il torneo”

“Spero che un giorno mi direte come si sente vincere a Montreal. Ancora non lo so.” Con questa battuta Roger Federer ha iniziato il suo discorso dopo aver perso la finale del torneo Masters 1000 di Montreal.

“È stata una bella settimana per me, anche se sono un po ‘deluso per oggi. Ho cercato di fare del mio meglio, ho avuto alcune opportunità, ma Sascha ha giocato meglio. Stasera andrò a Cincinnati e in pochi giorni deciderò se giocare o no il torneo” – senza pronunciare in conferenza stampa i suoi problemi fisici.

“Ora pensare a Montreal 2019 è complicato, è troppo lontano, peccato che non posso tornare l’anno prossimo per cercare di vincere finalment qui.

Mi sono sentito bene tutta la settimana, con alcuni dolori e sensazioni scomode in certi momenti, ma questa è una cosa normale quando riprendi a giocare sul cemento. Devo vedere come mi sento veramente dopo questo ritorno in campo dopo la sosta di un mese”.

“Finire l’anno al numero 1 nel mondo non ha lo stesso valore di raggiungere il numero 1 prima di arrivare all’US Open. La cosa più bella è sicuramente andare in vacanza in cima. Ora vorrei essere nel miglior stato possibile per competere agli US Open, non sono ancora riuscito a giocare con il nuovo stadio, oltre alle palle che sono anche diverse”.