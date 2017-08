Combined Cincinnati: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Camila Giorgi supera le qualificazioni. Fuori Francesca Schiavone e Thomas Fabbiano

Thomas Fabbiano fuori al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati.

Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 91 Atp ed undicesima testa di serie delle quali, ha ceduto per 60 64, in poco meno di un’ora ed un quarto di partita, allo statunitense Mitchell Krueger, numero 240 Atp.

Camila Giorgi approda nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Cincinnati.

Nel turno decisivo delle qualificazioni la 25enne di Macerata, numero 81 del ranking mondiale e 21esima testa di serie delle quali, ha sconfitto per 63 64, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 33 Wta e prima testa di serie delle quali.

Out al turno decisivo, invece, Francesca Schiavone.

La 37enne milanese, numero 74 del ranking mondiale e 18esima testa di serie delle quali, ha ceduto per 76(5) 46 62, in due ore e 22 minuti di partita, alla serba Aleksandra Krunic, numero 84 Wta.

C’è rammarico perchè Francesca nel primo set è stata avanti 5-1 prima di farsi riagguantare e perdere poi il parziale al tie-break.

MD

(1) Pliskova, Karolina vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Siniakova, Katerina vs Qualifier

Gavrilova, Daria vs (13) Mladenovic, Kristina

(9) Williams, Venus vs Riske, Alison

Qualifier vs Qualifier

Vesnina, Elena vs Garcia, Caroline

Bye vs (6) Wozniacki, Caroline

(4) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Davis, Lauren vs Qualifier

Qualifier vs Kasatkina, Daria

Vandeweghe, CoCo vs (16) Keys, Madison

(12) Ostapenko, Jelena vs Qualifier

Lucic-Baroni, Mirjana vs Suárez Navarro, Carla

Qualifier vs Putintseva, Yulia

Bye vs (8) Kuznetsova, Svetlana

(5) Svitolina, Elina vs Bye

Tsurenko, Lesia vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Qualifier vs Qualifier

Goerges, Julia vs (10) Radwanska, Agnieszka

(14) Kvitova, Petra vs Kontaveit, Anett

(WC) Stephens, Sloane vs Safarova, Lucie

Makarova, Ekaterina vs Strycova, Barbora

Bye vs (3) Kerber, Angelique

(7) Konta, Johanna vs Bye

(WC) Dodin, Oceane vs Bertens, Kiki

Cornet, Alizé vs Bellis, Catherine

Konjuh, Ana vs (11) Cibulkova, Dominika

(15) Sevastova, Anastasija vs Peng, Shuai

Babos, Timea vs Vinci, Roberta

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Halep, Simona

Combined Cincinnati – TD Quali – 1° Turno Md

Center – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Taylor Townsend vs [13] Carina Witthoeft



WTA Cincinnati Taylor Townsend Taylor Townsend 6 7 6 Carina Witthoeft [13] Carina Witthoeft [13] 7 5 1 Vincitore: T. TOWNSEND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Witthoeft 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 T. Townsend 15-0 15-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 0-4 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Townsend 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 df 1-6* 2-6* df ace 6-6 → 6-7 T. Townsend 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 5-5 → 5-6 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Witthoeft 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [1] Magdalena Rybarikova vs [22] Camila Giorgi



WTA Cincinnati Magdalena Rybarikova [1] Magdalena Rybarikova [1] 3 4 Camila Giorgi [22] Camila Giorgi [22] 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Giorgi 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 M. Rybarikova 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Ryan Harrison vs [16] Gilles Muller (non prima ore: 20:00)



ATP Cincinnati Ryan Harrison Ryan Harrison 2 4 7 6 Gilles Muller [16] Gilles Muller [16] 4* 6 5 6 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Harrison 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 G. Muller 15-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 4-4 → 5-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 R. Harrison 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Muller 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Muller 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 6-5 → 7-5 R. Harrison 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Harrison 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Harrison 15-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Harrison 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Muller 0-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 R. Harrison 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Muller 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Harrison 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Harrison 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [14] John Isner vs Viktor Troicki (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Pablo Carreno Busta / Fernando Verdasco vs Karen Khachanov / Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Ashleigh Barty vs [23] Kirsten Flipkens



WTA Cincinnati Ashleigh Barty [8] Ashleigh Barty [8] 6 6 Kirsten Flipkens [23] Kirsten Flipkens [23] 1 0 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Barty 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-0 → 6-0 K. Flipkens 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 6-1 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Aleksandra Krunic vs [18] Francesca Schiavone (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 7 4 6 Francesca Schiavone [18] Francesca Schiavone [18] 6 6 2 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 3-4 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Krunic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Schiavone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-5 → 2-5 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 F. Schiavone 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 A. Krunic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 0-0 → 0-1

3. [3] Janko Tipsarevic vs [WC] Christopher Eubanks



ATP Cincinnati Janko Tipsarevic [3] Janko Tipsarevic [3] 15 3 2 Christopher Eubanks • Christopher Eubanks 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 2-3 J. Tipsarevic 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 J. Tipsarevic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Tipsarevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Eubanks 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Petra Martic vs [17] Veronica Cepede Royg



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Joao Sousa vs [Alt] Ante Pavic



ATP Cincinnati Joao Sousa [1] Joao Sousa [1] 6 6 Ante Pavic Ante Pavic 4 2 Vincitore: J. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Pavic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Sousa 15-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 A. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 A. Pavic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Pavic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. John-Patrick Smith vs [Alt] Christian Harrison



ATP Cincinnati John-Patrick Smith John-Patrick Smith 2 6 6 Christian Harrison Christian Harrison 6 3 3 Vincitore: J. SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Harrison 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Smith 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 C. Harrison 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Smith 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 C. Harrison 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Harrison 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 C. Harrison 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-4 → 2-4 J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Harrison 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Smith 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Mariana Duque-Mariño vs [15] Monica Puig



WTA Cincinnati Mariana Duque-Mariño Mariana Duque-Mariño 4 7 5 Monica Puig [15] Monica Puig [15] 6 6 7 Vincitore: M. PUIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Puig 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Puig 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Puig 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Puig 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Puig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 40-30 4-5 → 5-5 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 M. Puig 0-15 0-40 15-40 2-4 → 3-4 M. Duque-Mariño 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Puig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Duque-Mariño 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Puig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Duque-Mariño 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Duque-Mariño 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Duque-Mariño 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

4. Jennifer Brady vs [14] Varvara Lepchenko



WTA Cincinnati Jennifer Brady Jennifer Brady 15 0 Varvara Lepchenko [14] • Varvara Lepchenko [14] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Lepchenko 0-15 0-1 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs [19] Beatriz Haddad Maia



WTA Cincinnati Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 3 6 Beatriz Haddad Maia [19] Beatriz Haddad Maia [19] 6 7 Vincitore: B. HADDAD MAIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-5 → 2-5 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Haddad Maia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [PR] Ernests Gulbis vs [12] Mikhail Youzhny



ATP Cincinnati Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 1 4 Mikhail Youzhny [12] Mikhail Youzhny [12] 4 6 6 Vincitore: M. YOUZHNY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Gulbis 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Youzhny 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Youzhny 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 E. Gulbis 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Youzhny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Gulbis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Alexandr Dolgopolov vs [WC] Mackenzie McDonald



ATP Cincinnati Alexandr Dolgopolov [5] Alexandr Dolgopolov [5] 6 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 3 4 Vincitore: A. DOLGOPOLOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Dolgopolov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Dolgopolov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mitchell Krueger vs [11] Thomas Fabbiano



ATP Cincinnati Mitchell Krueger Mitchell Krueger 6 6 Thomas Fabbiano [11] Thomas Fabbiano [11] 0 4 Vincitore: M. KRUEGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Ramkumar Ramanathan vs [14] Maximilian Marterer (non prima ore: 19:00)



ATP Cincinnati Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 6 Maximilian Marterer [14] Maximilian Marterer [14] 7 7 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Ramanathan 15-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Donna Vekic vs Aryna Sabalenka



WTA Cincinnati Donna Vekic [4] • Donna Vekic [4] 15 2 6 2 Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka 15 6 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Vekic 15-0 15-15 2-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 D. Vekic 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-2 → 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Vekic 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 2-5 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Sofia Kenin



WTA Cincinnati Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 4 7 6 Sofia Kenin Sofia Kenin 6 6 3 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Kenin 30-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Kenin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df A-40 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Sasnovich 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Kenin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

2. Zarina Diyas vs [24] Magda Linette (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Zarina Diyas Zarina Diyas 4 3 Magda Linette [24] Magda Linette [24] 6 6 Vincitore: M. LINETTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Diyas 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Diyas 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Linette 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Z. Diyas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Z. Diyas 0-15 0-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Z. Diyas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Diyas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Z. Diyas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Linette 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 2-3 → 3-3 Z. Diyas 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 Z. Diyas 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [10] Natalia Vikhlyantseva vs Francoise Abanda