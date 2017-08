Yen-Hsun Lu arriva a quota 28 successi nel circuito challenger

Yen-Hsun Lu, esperto tennista 33enne di Taipei attuale n.70 ATP, continua a battere ogni record nel circuito Challenger.

Ieri si è aggiudicato il torneo da $125.000 di Chengdu (Cina), disputatosi sul cemento outdoor, dopo aver battuto in finale il russo Evgeny Donskoy col punteggio di 6-3 6-4. Si tratta per Lu del 28° titolo Challenger in carriera ed il secondo della stagione, dopo quello ottenuto a Taipei nello scorso mese di aprile.

Prossimo impegno il Challenger da $150.000 di Jinan (Cina): chissà che Yen-Hsun non possa regalarci un’altra vittoria… Al primo turno avrà un compito apparentemente facile contro il lucky loser bielorusso Sergey Betov; in caso di successo affronterà Finn Tearney o Miomir Kecmanovic, avversari ampiamente alla sua portata.

Lorenzo Carini