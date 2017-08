WTA Stanford: Madison Keys conquista il torneo

Madison Keys, numero 21 Wta e terza testa di serie, ha conquistato il terzo titolo in carriera nel torneo WTA Premier di Stanford.

L’americana ha sconfitto in finale Coco Vandeweghe, numero 24 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in due set.

Per la 25enne di New York, come dicevamo, è il terzo titolo in carriera.

WTA Stanford Premier | Cemento | $776.000 – Finali

1. [3] Madison Keys vs [6] CoCo Vandeweghe



WTA Stanford Madison Keys [3] Madison Keys [3] 7 6 Coco Vandeweghe [6] Coco Vandeweghe [6] 6 4 Vincitore: M. KEYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Vandeweghe 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Vandeweghe 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Keys 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

