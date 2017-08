Challenger Segovia: Matteo Berrettini ad un passo dalla sconfitta approda in semifinale (Video)

Matteo Berrettini è in semifinale nel torneo challenger di Segovia.

Il 21enne Next Gen romano, numero 170 Atp, ha sconfitto nei quarti di finale in tre set il bosniaco Aldin Setkic, numero 196 del ranking mondiale.

Da segnalare che Matteo dopo aver perso il primo set al tiebreak, nel secondo parziale si è trovato nel tiebreak sotto per 1 a 5 ma qui ha piazzato sei punti consecutivi ed ha chiuso con un ace la frazione per 7 punti a 5.

In semifinale sfiderà Alex De Minaur classe 1999 e n.217 ATP.

[7] Matteo Berrettini vs Aldin Setkic

22 Aces 11

4 Double Faults 8

47% 1st Serve % 63%

46/53 (87%) 1st Serve Points Won 55/75 (73%)

35/60 (58%) 2nd Serve Points Won 26/44 (59%)

10/10 (100%) Break Points Saved 3/4 (75%)

17 Service Games Played 17

20/75 (27%) 1st Return Points Won 7/53 (13%)

18/44 (41%) 2nd Return Points Won 25/60 (42%)

1/4 (25%) Break Points Won 0/10 (0%)

17 Return Games Played 17

81/113 (72%) Total Service Points Won 81/119 (68%)

38/119 (32%) Total Return Points Won 32/113 (28%)

119/232 (51%) Total Points Won 113/232 (49%)

Challenger Segovia | Cemento | e85.000 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Gerard Granollers vs Laurent Lokoli



2. [1] Marcel Granollers vs Jaume Munar



3. Alex de Minaur vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 16:00)



4. [4] Gerard Granollers / Marcel Granollers vs Roberto Ortega-Olmedo / David Vega Hernandez (non prima ore: 17:30)



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 04:00 pm)

1. [7] Matteo Berrettini vs Aldin Setkic



2. Scott Clayton / Jonny O’Mara vs [3] Adrian Menendez-Maceiras / Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 17:30)