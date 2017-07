Da Cortina: Finale a senso unico. Titolo a Roberto Caballes Baena

Dopo Filip Krajinovic, Paolo Lorenzi e Joao Souza è Roberto Caballes Baena ad aggiudicarsi la quarta edizione degli Internazionali di Tennis di Cortina. Una finale vinta in due set contro un altro grande protagonista di questa settimana, l’austriaco Gerald Melzer, già vincitore nel doppio in coppia con Guido Andreozzi.

Chiaramente felice Roberto Carballes Baena racconta: “Sono davvero molto contento di questa settimana che per me è stata davvero molto speciale”. Una finale che si è sviluppata nel migliore dei modi, come dimostrano gli undici game vinti consecutivamente: “Oggi mi è riuscito davvero tutto, non ho sbagliato praticamente niente e credo sia stata la miglior partita della mia vita”. Il numeroso pubblico sugli spalti gli ha tributato un applauso caloroso a fine partita: “È stato veramente bello giocare qui a Cortina, con gente che ci ha voluto bene fin da subito ed è stata molto carina con me”. Chiude con una battuta: “Spero di tornare a Cortina anche in inverno, mi piacerebbe vedere queste splendide montagne innevate”.

Durante la premiazione ci sono stati tanti applausi anche per l’altro finalista Gerald Melzer: “Grazie a tutti voi che siete venuti, mi dispiace non avervi potuto regalare la finale che vi meritavate, spero di tornare qui anche il prossimo anno”.

Un torneo che volge così al termine ed è ora di fare un bilancio: “È assolutamente positivo, – spiega il Direttore del torneo Andrea Mantegazza – mai come quest’anno abbiamo assistito a delle bellissime partite e di livello altissimo. Abbiamo inoltre avuto tanti bambini dalle scuole tennis delle province di Belluno e Treviso ed è stata una gioia vederli entusiasti chiedere autografo ai loro beniamini”.

“Proviamo sempre a portare un buon evento che faccia bene anche a livello turistico – racconta la Presidente del Country Club Paola Bergamo – che dia un impulso al turismo sportivo e che faccia da stimolo anche ai ragazzi delle nostre scuole tennis. È un privilegio per loro così come per noi”.

Cala così il sipario su questa quarta edizione degli Internazionali di Tennis di Cortina che ha regalato un grande spettacolo a tutti gli appassionati di tennis.

Il risultato

[4] R. Carballes Baena b. G. Melzer 61 60